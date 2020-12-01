Советник Трампа по коронавирусу ушел в отставку

Специальный советник президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я упорно работал с единственной целью — спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию», — сказано в заявлении Атласа.

Он также выразил благодарность Трампу за «честь и привилегию служить от имени американского народа». Кроме того, Атлас пожелал всего наилучшего администрации кандидата от демократов на пост президента США Джо Байдена.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено свыше 13,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 5,1 млн человек, умерли свыше 267 тыс. пациентов.(Газета.Ru)