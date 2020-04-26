Советник Трампа не исключил рост безработицы в США до уровня Великой депрессии

Уровень безработицы в США может достичь показателей Великой депрессии, сказал советник американского президента Кевин Хассетт в эфире телеканала Fox News.

Хассетт заявил о тяжелой ситуации в экономике, переживающей «крупнейшее потрясение».

«Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней», — отметил советник.

В США коронавирусом заразились около 940 тыс., скончались почти 54 тыс. человек. (gazeta.ru)

| 2020-04-26T19:17:23+00:00 26 апреля 2020, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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