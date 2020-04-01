Совет Сотрудничествa Тюркоязычных Государств осудил проведение «выборов» в Нагорном Карабахе

Совет Сотрудничествa Тюркоязычных Государств сделал заявление в связи с так называемыми “выборами”, которые были организованы Арменией на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта 2020 года.

Как сообщает Azerbaycan 24, организация осудила проведение “президентских и парламентских выборов” в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики. В заявлении отмечается, что проведение т.н. “выборов” является явным нарушением норм и принципов международного права, Хельсинкского Заключительного Акта 1975 года и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. “Проведение так называемых “выборов” подрывает усилия, предпринятые в рамках Минского процесса ОБСЕ. Мы призываем Минскую Группу ОБСЕ и международное сообщество не признавать эти нелегитимные выборы. Страны-члены Тюркского Совета вновь подтверждают верность нормам и принципам межправа и подчеркивают важность скорейшего разрешения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и ненарушении международно признанных территорий Азербайджанской Республики,” – говорится в заявлении Тюркского Совета.