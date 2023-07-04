Это очень показательная история. Российский суд приговорил Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве. Тут стоит заметить, что сам Сайди Янгулбаев с дочерью Алией уехали из России в конце прошлого года. Но ранее, в январе 2022 года, чеченские полицейские ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой.

Полицейские насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный, где она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве. Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. Глава Чечни Рамзан Кадыров же в своем телеграм-канале утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный. Чем это могло бы закончиться для Янгулбаевых можно предположить, глядя на случившееся с журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной.

На нее и адвоката Александра Немова, который защищает Зарему Мусаеву, напали в Грозном, куда они прибыли на заседание Верховного суда Чечни. The Insider пишет, что злоумышленники остановили машину, в которой журналист и адвокат ехали из аэропорта в Грозный, жестоко избили их и уничтожили технику и документы. Оба пострадавших в больнице, Немов с трудом говорит и передвигается, у Милашиной сломаны пальцы, ей обрили голову и облили зеленкой. Коллеги журналистки сообщили, что она в тяжелом состоянии и ее нельзя перевозить без спецтранспорта.

«Новая газета» сообщает, что Милашину и Немова избивали ногами и дубинками. Милашина несколько раз теряла сознание, ей сделали МРТ, но результаты не сообщают. У Немова ножевое ранение ноги. Издание сообщает также, что в ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По информации «Команды против пыток», Милашина поговорила с Москальковой по телефону.

И уже даже не важно, чем закончится вся эта история. Слишком очевидным фактом является то, что Чечня остается регионом РФ, где опасно работать даже российским журналистам. Их могут жестоко избить, унизить, и хорошо еще, если в живых оставят. При этом, как показала практика, когда дело касается бунта ЧВК «Вагнер», вооруженные отряды которого захватили Ростов и были всего в двух сотнях километрах от Москвы, противостоять им некому.

В том числе и «кадыровцам», которые подозрительно долго совершали марш-бросок на Ростов, прибыв на место только после того, как бунт «вагнеровцев» закончился и они покинули этот город. Впрочем, показательной является не только эта деталь. Весь мир снова убедился в том, что было очевидно и ранее. Страна, которая избрала террористические методы противостояния с соседней Украиной, не будет церемониться с собственными гражданами.

Уничтожение мирных украинских городов, превращение некогда цветущего Бахмута в руины, геноцид против мирного украинского населения в Буче и Ирпене, насильственный вывоз тысяч украинских детей в Россию, благословляемые их женами изнасилования российскими оккупантами украинских женщин, подрыв Каховской ГЭС — все эти чудовищные преступления России в Украине видел весь мир. И потому неудивительно, на мой взгляд, что в отношении самих россиян, тем более в Чечне, происходят такие шокирующие преступления. Но и это еще не все.

На днях посольство России в Азербайджане направило в редакцию Minval открытое письмо. Российским дипломатам не нравятся многие статьи, опубликованные на данном сайте и ТГ-канале. Это их проблемы, как говорится.

Но совершенно нелепой является попытка посольства РФ в нашей стране искать «англосаксонский след» в публикациях какого-либо азербайджанского СМИ. Рассуждая же шире, совершенно неуместной является попытка посольства РФ в нашей стране пытаться цензурировать деятельность азербайджанских СМИ. Тем более, с учетом того, что в самой России звучат совершенно шокирующие антиазербайджанские заявления, а карабахским сепаратистам предоставляют трибуну в разного рода изданиях. Тем более, что в самой России со свободой слова не просто плохо, а ужасно. Я бы даже сказал — смертельно опасно для представителей нашей профессии.

Кстати, за освещение событий в Украине Zerkalo.az тоже запрещено на территории РФ, причем дважды. Решение о блокировке сайта было вынесено сначала Роскомнадзором, а через месяц по иску военной прокуратуры 301-го гарнизона сайт был заблокирован Санкт-Петербургским судом. Такая вот своеобразная свобода слова в России.