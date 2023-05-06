Полноправное участие Сирии в заседаниях Лиги арабских государств (ЛАГ), а также в связанных с ней организациях может быть восстановлено с 7 мая нынешнего года. Об этом говорится в проекте резолюции Совета ЛАГ, который будет представлен на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в воскресенье в ходе внеочередного заседания Совета ЛАГ в Каире.

«Возобновить участие делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Лиги арабских государств и всех ее дочерних организаций и агентств с 7 мая 2023 года», — отмечается в проекте резолюции Совета ЛАГ на уровне глав МИД, который в субботу процитировал журнал Al Majalla.