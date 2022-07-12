Турция нарушает соответствующую статью Европейской конвенции по правам человека, не выполнив решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) декабря 2019 года об обязательном освобождении турецкого бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы. Об этом было объявлено Советом Европы в Страсбурге 11 июля.

Турецкие власти задержали Кавалу, несмотря на то, что не было достаточных доказательств его преступлений. Анкара нарушила право бизнесмена на свободу и личную безопасность, закрепленное в конвенции по правам человека, говорится в заявлении Совета Европы.

ЕСПЧ в свое время пришел к выводу, что турецкое правительство должно сделать все возможное, чтобы положить конец задержанию Кавалы и осуществить его немедленное освобождение.