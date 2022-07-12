Турция нарушает соответствующую статью Европейской конвенции по правам человека, не выполнив решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) декабря 2019 года об обязательном освобождении турецкого бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы. Об этом было объявлено Советом Европы в Страсбурге 11 июля.
Турецкие власти задержали Кавалу, несмотря на то, что не было достаточных доказательств его преступлений. Анкара нарушила право бизнесмена на свободу и личную безопасность, закрепленное в конвенции по правам человека, говорится в заявлении Совета Европы.
ЕСПЧ в свое время пришел к выводу, что турецкое правительство должно сделать все возможное, чтобы положить конец задержанию Кавалы и осуществить его немедленное освобождение.
Страсбургские судьи заявили, что ни решения о задержании, ни обвинительное заключение не содержали никаких фактов, которые могли бы оправдать подозрение в шпионаже.
Они отметили, что, хотя Турция предприняла шаги для приведения в исполнение решения ЕСПЧ от 10 декабря 2019 года, и турецкие суды вынесли постановления об освобождении под залог и оправдательном приговоре в трех разных решениях, Кавала все еще находится в предварительном заключении в течение четырех лет, трех месяцев и четырнадцати дней. Согласно решению, вынесенному в понедельник, турецкие меры являются неубедительными относительно того факта, действует ли Анкара добросовестно. Турецкие власти должны действовать либо в соответствии с выводами ЕСПЧ, «или таким образом, который обеспечит защиту прав, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека».
Кавала в связи с организацией демонстраций в парке Гези в 2013 был арестован турецкими властями 1 ноября 2017 года. Он и еще восемь человек были обвинены в попытке свержения правительства, политическом и военном шпионаже. Однако суд оправдал их за отсутствием состава преступления. Однако в настоящее время Кавала находится в тюрьме по другому делу. Прокуратура Стамбула выдала ордер на его арест в 2016 году в связи с насильственной попыткой захвата власти, а турецкий суд вынес постановление о его аресте по подозрению в «попытке свержения конституционного строя» в Турции. (eadaily.com/ru)