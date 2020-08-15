Совет ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными

Евросоюз предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам прошедшего заседания.

«ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса», — говорится в заявлении.

Также Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.