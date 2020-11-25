Совбез Турции обсудил деоккупацию территорий Азербайджана

Совет национальной безопасности Турции выразил удовлетворение по поводу того, что братский Азербайджан вернул свои территории, находившиеся под оккупацией более четверти века, и детально изучил новую геополитическую ситуацию, возникшую в результате последних событий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Анадолу, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Геополитическая ситуация, сложившаяся в результате произошедших событий, обсуждалась во всех измерениях. В этом контексте была подчеркнута важность вклада нашей страны в обеспечение территориальной целостности Азербайджана и установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе по мере реализации соглашения о прекращении огня», — сказано в документе.