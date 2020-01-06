Совбез ООН в понедельник обсудит ситуацию в Ливии

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что в понедельник состоится закрытое обсуждение ситуации в Ливии, передает РИА Новости.

«Консультации пройдут вслед за заседанием по Сирии», — уточнил он.

Ранее правительство национального согласия Ливии запросила военную помощь у Турции на фоне наступления армии Хафтара на Триполи. Парламент Турции, в свою очередь, одобрил отправку военных сил на территорию республики.

12 декабря Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточно-ливийскими властями, объявил о начале решающего сражения и продвижения в столицу, все еще контролируемую силами международно признанного правительства национального согласия. (aif ru)