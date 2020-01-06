Совбез ООН в понедельник обсудит ситуацию в Ливии

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что в понедельник состоится закрытое обсуждение ситуации в Ливии, передает  РИА Новости.

«Консультации пройдут вслед за заседанием по Сирии», — уточнил он.

Ранее правительство национального согласия Ливии запросила военную помощь у Турции на фоне наступления армии Хафтара на Триполи. Парламент Турции, в свою очередь, одобрил отправку военных сил на территорию республики.

12 декабря Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточно-ливийскими властями, объявил о начале решающего сражения и продвижения в столицу, все еще контролируемую силами международно признанного  правительства национального согласия. (aif ru)

 

| 2020-01-06T09:06:38+00:00 6 января 2020, 09:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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