Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали

Совет Безопасности (СБ) ООН призывает власти Сомали как можно скорее обеспечить проведение инклюзивных выборов в стране. Об этом сообщила в среду журналистам по итогам закрытых консультаций в Совбезе председательствующая в нем в марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как она отметила, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон представил СБ информацию, касающуюся обстановки в стране. По словам Томас-Гринфилд, представители государств, являющихся членами Совбеза, «выразили обеспокоенность в связи со сложившейся тупиковой ситуацией». Они «подчеркнули, что по-прежнему в интересах всех сомалийцев обеспечить как можно скорее проведение инклюзивных выборов».

В СБ ООН отметили необходимость «конструктивного диалога» между сторонами в Сомали «без предварительных условий».

В Сомали разразился масштабный политический кризис в связи с тем, что президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед, чьи полномочия истекли в феврале, заявил, что намерен баллотироваться вновь. Оппозиция выступает против этого. Между сторонами, в частности, имеются разногласия по условиям проведения парламентских и президентских выборов. Голосование на парламентских выборах должно было пройти во второй половине февраля, но не состоялось.(ТАСС)