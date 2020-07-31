Социальный ролик в поддержку врачей от кинотеатра «CinemaPlus»

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик. Данный видео ролик поддерживает врачей, которые в это трудное время отдают все силы, чтобы спасти жизни людей, и семьи шехидов – достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за целостность Родины.
Как сообщает #, продюсер и автор идеи Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария Ниджат Гадимли, оператор Солтан Ибрагимов, фотограф Рауф Мехин, ассистент Белла Агазаде, световик Рашад Акифоглу, стилист-гримёр Нура Бабаева.
В главных ролях снялись Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.
Особую благодарность создатели ролика выражают креативной компании «Light in Black», клинике «Hayat», местному медицинскому производственному комплексу «GILL MED» MMC.
Особую благодарность создатели ролика выражают креативной компании «Light in Black», клинике «Hayat», местному медицинскому производственному комплексу «GILL MED» MMC.
Видеоролик можно посмотреть здесь: