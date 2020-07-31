Социальный ролик в поддержку врачей от кинотеатра «CinemaPlus»

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик. Данный видео ролик поддерживает врачей, которые в это трудное время отдают все силы, чтобы спасти жизни людей, и семьи шехидов – достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за целостность Родины.

Как сообщает #, продюсер и автор идеи Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария Ниджат Гадимли, оператор Солтан Ибрагимов, фотограф Рауф Мехин, ассистент Белла Агазаде, световик Рашад Акифоглу, стилист-гримёр Нура Бабаева.

В главных ролях снялись Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.

Особую благодарность создатели ролика выражают креативной компании «Light in Black», клинике «Hayat», местному медицинскому производственному комплексу «GILL MED» MMC.

Видеоролик можно посмотреть здесь: