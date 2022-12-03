Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЗАО AzerGold проехали в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев.
Как передает Report со ссылкой на Caliber, это стало возможным в результате переговоров.
Будет обсуждаться вопрос организации и проведения экологического мониторинга в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован РМК.
Следует отметить, что любая госструктура Азербайджана может в любое время проводить в Карабахе мониторинг, как и на других территориях республики.