Электромонтер SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу пропал без вести на Нефтяных Камнях.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, последний раз Намазов был на рабочем месте 1 декабря около 05:45, работал в ночную смену. Больше его не видели.

«По периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, был проведен обыск, для продолжения поисков на место немедленно были вызваны корабли и водолазы. Вертолетам также было поручено постоянно контролировать поверхность моря. Вчера в связи с погодными условиями и усилением ветра на море поисковые работы были приостановлены, но сейчас предпринимаются попытки продолжить поиски», — сказал И. Ахмедов.