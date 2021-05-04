Состояние здоровья Арифа Гулиева улучшается

В состоянии здоровья заразившегося коронавирусом (COVID-19) народного артиста Арифа Гулиева наблюдаются определенные улучшения.

Об этом сказал сын А.Гулиева Ровшан Гулиев.

«Состояние его здоровья остается тяжелым, однако врачи говорят, что он поправится. По сравнению с периодом, когда его разместили в больницу, есть примерно 20%-е продвижение. Однако он все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его лечение продолжается. Мы ждем», — сказал он.

Легкие А.Гулиева повреждены на 90%, из-за чего он подключен к аппарату ИВЛ.(Report)