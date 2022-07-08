Состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Олексием Резниковым и министром Национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как передает #, об этом сообщили в пресс-службе Министерства Национальной обороны Турции.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора Хулуси Акар заявил о необходимости немедленного прекращения огня, а также о том, что Турция продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и поддержку в достижении мира.

«В ходе телефонного разговора также обсуждался вопрос обеспечения безопасной доставки наших самолетов A400M в Турцию», — сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.