Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Как передает #, об этом глава МИД Израиля сообщил в Twitter.

«Я проинформировал главу МИД Украины о том, что посольство Израиля возобновит свою полноценную деятельность в Киеве в течение 60 дней. Я пообещал продолжить гуманитарную помощь, сделав акцент на восстановлении энергетической инфраструктуры», — отметил министр иностранных дел Израиля.

Он призвал главу МИД Украины сотрудничать со странами Европы в борьбе с иранским Корпусом стражей исламской революции и объявить их террористической организацией.