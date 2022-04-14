По приказу Президента Украины Владимира Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными с Россией.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Телеграме.

«Обменяны 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину», — написала Верещук.

Она добавила, что в общей сложности сегодня домой едут 30 украинских граждан.

Как сообщалось, третий обмен пленными состоялся 9 апреля. Домой вернулись 12 украинских военных, из которых одна женщина-офицер. Также были освобождены 14 гражданских, в частности 9 женщин.