Состоялись похороны народного артиста Эльдара Гулиева

В мечети «Тезе Пир» состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджанской Республики, известным кинорежиссером и сценаристом Эльдаром Гулиевым.

Как сообщает корреспондент АПА, на церемонию успели и проживающие за границей дочери покойного – Нармин и Ирада Гулиевы.

Затем Эльдар Гулиев, как и завещал, был похоронен на кладбище «Волчьи ворота», рядом со своей супругой. В похоронах участвовали близкие и друзья покойного, представители Министерства культуры.

Отметим, что Э.Гулиев скончался 16 апреля. 18 января, в день своего 80-летия он пережил инфаркт и был помещен в больницу.