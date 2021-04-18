Состоялись похороны народного артиста Эльдара Гулиева

В мечети «Тезе Пир» состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджанской Республики, известным кинорежиссером и сценаристом Эльдаром Гулиевым.

Как сообщает корреспондент АПА, на церемонию успели и проживающие за границей дочери покойного – Нармин и Ирада Гулиевы.

Затем Эльдар Гулиев, как и завещал, был похоронен на кладбище «Волчьи ворота», рядом со своей супругой. В похоронах участвовали близкие и друзья покойного, представители Министерства культуры.

Отметим, что Э.Гулиев скончался 16 апреля. 18 января, в день своего 80-летия он пережил инфаркт и был помещен в больницу.

| 2021-04-18T14:13:13+04:00 18 апреля 2021, 13:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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