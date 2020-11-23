Составлен антирейтинг по смертности от COVID-19 среди стран Европы

Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) составил антирейтинг европейский стран с высоким уровнем смертности от коронавируса за последние две недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ECDC.

Так, на первом месте оказалась Чехия, где в пересчете на 100 тыс. человек было зарегистрировано 23,4 летальных исхода. При этом ECDC отмечает, что страна покинула первую строчку в антитопе стран по приросту новых случаев коронавируса в Европе.

Следом за ней идет Бельгия с результатом в 22,1 умерших, а на третьем — Болгария, чьи показатели составили 17,2 смертей.

Также в пятерку антирейтинга вошли Польша (14,3) и Словения (14,0).