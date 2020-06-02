Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

«Мы решили отложить мероприятие (посвященное) PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Несмотря на то, что мы понимаем, что игроки во всем мире не терпят увидеть игры PS5, мы не считаем, что сейчас подходящий момент для празднования, сейчас мы хотим подождать и позволить более важным голосам быть услышанными», — говорится в Twitter PlayStation.