Режиссер Александр Сокуров, вступивший на заседании СПЧ в полемику с президентом России Владимиром Путиным о кризисе федеративности в стране, в беседе с News.ru признал, что пожалел о дискуссии.

Он также отметил, что президент отреагировал на его речь «слишком эмоционально». «Я огорчен, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение. Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня по крайней мере не было», — сказал кинематографист.

«Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — сказал режиссер.

Сокуров добавил, что на встрече СПЧ с Путиным были проблемы со связью, и он иногда не слышал, что говорит президент. По словам режиссера, несмотря на условия, он сказал «все, что считал возможным».

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма. «Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.