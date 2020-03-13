SOCAR о снижении цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98

Снижение цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98 в Азербайджане связано с удешевлением цен на нефть на мировых рынках.

Об этом заявил заместитель главы департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, указанные марки бензина не производятся в Азербайджане, а импортируются.

«В отличие от производимых в Азербайджане бензина АИ-92, дизельного и авиационного топлива, цены на которые регулируются Тарифным советом, стоимость Premium Euro-95 и Super Euro-98 зависит от нефти.

Поэтому в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках закупка указанных марок бензина обходится Азербайджану дешевле», — отметил И.Ахмедов.(oxu.az)