SOCAR о снижении цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98

Снижение цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98 в Азербайджане связано с удешевлением цен на нефть на мировых рынках.

Об этом заявил заместитель главы департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, указанные марки бензина не производятся в Азербайджане, а импортируются.

«В отличие от производимых в Азербайджане бензина АИ-92, дизельного и авиационного топлива, цены на которые регулируются Тарифным советом, стоимость Premium Euro-95 и Super Euro-98 зависит от нефти.
Поэтому в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках закупка указанных марок бензина обходится Азербайджану дешевле», — отметил И.Ахмедов.(oxu.az)

| 2020-03-13T13:08:42+00:00 13 марта 2020, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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