SOCAR о снижении цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98

Снижение цен на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98 в Азербайджане связано с удешевлением цен на нефть на мировых рынках.
Об этом заявил заместитель главы департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
По его словам, указанные марки бензина не производятся в Азербайджане, а импортируются.
«В отличие от производимых в Азербайджане бензина АИ-92, дизельного и авиационного топлива, цены на которые регулируются Тарифным советом, стоимость Premium Euro-95 и Super Euro-98 зависит от нефти.
Поэтому в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках закупка указанных марок бензина обходится Азербайджану дешевле», — отметил И.Ахмедов.(oxu.az)