Собака на сене?

За последние пару недель азербайджанское общество всколыхнули две новости. Первая — сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что там не существует официальной власти, объявил русский язык вторым государственным.

И не успела общественность страны, и без того недовольная присутствием в Азербайджане так называемых российских миротворческих сил, опомниться от такой наглости, как была огорошена вторым, беспрецедентным по циничности заявлением замруководителя центрального аппарата объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» некоего Николая Новичкова о том, что «Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы данной партии».

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс — это Россия»,- уточнил Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину».

По словам Новичкова, как сообщает РБК, когда начался недавний конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России. Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».

Если первое еще можно притянув за уши, как-то объяснить желанием услужить Москве, так и требованием так называемых миротворческих сил к ведению документации в структурах режима «республики Арцах», то второе объяснить логически сложно. Ведь недаром говорят, умом Россию не понять.

***

2 тысячи какой-то год. Нью-Йорк. По центральным улицам города на бешеной скорости мчится красного цвета «Ford-Mustang». Сидящий за рулем с автоматом наперевес человек гонится по безлюдным, заросшим тропическими растениями улицам некогда одного из самых густонаселенных мегаполисов мира за стадом благородных оленей в надежде добыть себе на пропитание свежей оленины. Но… Его опережает львица, в стремительном прыжке сбивающая с ног добычу…

И персонажу Уилла Смита приходится отступить, ибо наступают сумерки – время, когда единственному выжившему человеку необходимо уступить место не то вампирам, не то выродкам в человеческом обличии.

Это первые кадры знаменитого голливудского блокбастера «Я – легенда».

Вы, уважаемый читатель, наверное, в недоумении, и задаетесь вопросом — «к чему бы все это?». Итак, обо всем по порядку.

Любой мало-мальски образованный человек знает, что американский штат Аляска некогда принадлежал России, вернее эта территория была владением России в Северной Америке. Сперва она осваивалась не государством, а частными лицами, но, начиная с 1799 года, — специально учреждённой монополией — Российско-американской компанией (РАК). Однако, по прошествии 50-60 лет стало ясно, что по причине малой заселенности русскими и из рук вон плохой управляемости, а также все увеличивающимся государственным долгом и сложившейся неблагоприятной геополитической ситуацией от Аляски лучше избавиться. И Аляска была продана. Хотя флаг российского государства и был спущен в октябре 1867 г., российский поверенный в делах в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль получил в казначействе Североамериканских Соединенных Штатов чек на 7,2 млн долларов лишь 1 августа 1868 года. Эта финансовая операция поставила точку в крупнейшей в мировой истории сделке по продаже территориальных владений.

В 1499 году в низовьях Печоры был основан Пустозерск — первый русский заполярный город. Нынче города нет. Он просуществовал до 1960-х годов; находился в 20 км от нынешнего города Нарьян-Мар.

Воркута, самый быстро умирающий город России. Город, который строили сталинские зэки, и куда потом ехали за хорошими заработками со всего СССР, умирает. Жилье в городе и соседних поселках стоит так дешево, а коммуналка так дорого, что проще подарить квартиру кому-нибудь, чем найти покупателя. У муниципалитета скопилось около 5 тысяч пустующих квартир. Ежегодно отсюда уезжают по 2000 человек, еще 800 умирают, не дождавшись эвакуации «на материк». Население сокращается с каждым годом. Об этом пишет znak.com.

80 км от Воронежа. Вымирающая деревня, в которой некогда проживало около 3 тысяч человек. Ныне доживают свой век 100 россиян преклонного возраста. И это не крайний север, и не Заполярье, это европейская часть России, Курская область. Дома там люди готовы продать аж за 2-3 тысячи деревянных рублей…

Свердловская область, Гаринский район, деревня Линты. Живет 1 человек – 79-летняя Евгения Еманова.

Там же, река Тавда. Деревня Зыкова. Нет пожарки, нет и детского сада со школой. Всего 4 учащихся. Соседняя деревня Кошмаки исчезла. Исчезла и Усть Вагельская.

Вдоль берегов таежной реки Вагель на протяжении десятков километров ни одного поселения и живой души. Только деревня призрак Гагарская, где живут два отшельника.

Река Вагель впадает далее в озеро Малый Вагельский Туман, который находится в самом сердце Свердловской области. Есть и озеро Большой Вагельский Туман. Оно самое крупное в Свердловской области. Согласно карте, там должна быть деревня Заозерная. Ее нет – все заросло крапивой…

Все интернет пространство кишмя-кишит такого рода информацией. Наберите просто на youtube канал «Заброшенная Россия» и посмотрите… Без комментариев. Огромные пустующие территории, которые страна не в силах освоить.

В 1533 году на мурманском берегу Баренцева моря был основан Трифонов Печенгский монастырь, который наряду с Соловецким монастырем на одноименном острове в Белом море (1429) стал важным пунктом освоения Арктики. Главным русским портом на европейском севере России вплоть до XX века оставался Архангельск, основанный в 1584 году.

И лишь 10 лет спустя, в 1594 году голландский мореплаватель Виллем Баренц совершил свое первое полярное плавание в поисках северо-восточного пути в Китай. Позже в 1596-м и 1597-м годах он совершил еще два морских похода, и третий по счету оказался для него последним. Он не смог оправиться от цинги, которой заболел во время вынужденной зимовки на Новой Земле. Об этих походах и зимовке в России знали лишь поморы. Правители же государства Российского узнали об этом спустя несколько лет, после того как появились публикации в Европе.

Объясняя продажу Аляски участник строительства Транссиба писатель Николай Гарин-Михайловский писал, что даже Уссурийский край через 40 лет после его присоединения был слабо заселен и управлялся из рук вон плохо, так что возникал вопрос, нужна ли России эта земля.

Этот вопрос, поставленный в XIX веке, не потерял своей актуальности и сейчас в 2021 году.

Как сообщает ТАСС, население России сократилось за 2020 год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Территория меньше не становится, а население сокращается.

Так зачем же России новые территории?..

***

Ночь. Вокруг ни души. И вдруг дуновением внезапного ветра застонала старая деревянная дверь на ржавых петлях. Завыли вдали шакалы и все как бы успокоилось. Однако, спустя мгновение послышались взмахи крыльев, и предсмертный писк несчастной полевой мыши разрезал тишину. И вновь все окутало безмолвие. Лишь холодный свет стального диска полной луны освещал еле видимую, давно заросшую бурьяном некогда живую проселочную дорогу, ведущую куда-то в полную мрака неизвестность…