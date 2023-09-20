Пошлины на регистрацию мобильных телефонов, которые ввозятся для личного пользования, могут сократить, пишут местные СМИ со ссылкой на коррективы в законе «О государственной пошлине». Поправки в закон прошли обсуждения в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Если их примут, размер пошлины для мобильных устройств будет понижен следующим образом:

стоимостью не более $100, без функций фото и видеозаписи, а также доступа в интернет — с 20 до 15 манатов;

стоимостью не более $200 — с 30 до 20 манатов;

стоимостью от $201 до $400 – с 60 манатов до 40 манатов;

стоимостью от $401 до $700 — с 70 манатов до 50 манатов;

стоимостью от $701 до $1000 — со 100 манатов до 70 манатов;

стоимостью более $1001 – со 150 до 100 манатов.

Примечательно, что госпошлины за регистрацию телефонов были повышены постановлением правительства пятилетней давности. В результате процедура, стоившая до этого 5 манатов, подорожала в десятки раз – до 20 – 150 манатов в зависимости от стоимости телефона. Сейчас этот сбор почему-то решили уменьшить, а поправки преподносят в социальном ключе. Мол, они приведут к понижению цен на мобильные телефоны. И тем не менее, суть происходящего непонятна, ведь все предыдущие решения правительства и депутатов приводили к прямо противоположному эффекту – усложняли ввоз телефонов для личного пользования, делали это предприятие более дорогим и невыгодным.

Только за последние несколько лет стараниями Государственного таможенного комитета, Милли Меджлиса и правительства для жителей республики не только повысили госпошлины на регистрацию мобильных устройств, но и сократили беспошлинный лимит при их ввозе, ужесточили требования к таможенному декларированию. При ввозе мобильного устройства граждан обязали платить пошлину в размере 36% от его рыночной стоимости, а за отсутствие таможенной декларации обложили штрафами.

С февраля этого года таможня вовсе ужесточила контроль декларирования, а Министерство цифрового развития и транспорта заявило, что, если ввезенный в страну для личного пользования телефон не задекларирован на таможне, его не будут регистрировать по IMEI –коду. С каждым таким решением привезти мобильный телефон из зарубежной поездки становилось все сложнее и дороже. Поэтому обсуждаемые парламентом поправки в законе «О Государственной пошлине» и заявления об их социальной направленности вызывают вполне ожидаемый скепсис.

Власти планируют снизить пошлину за регистрацию, которую повысили пять лет назад в 30 раз, сказал на это в беседе с # специалист в сфере информационных технологий Осман Гюндуз. Он напомнил, что до 2018 года плата за регистрацию мобильных устройств в нашей стране составляла 5 манатов. Однако постановлением Кабинета Министров №336 от 31 июля 2018 года пошлину увеличили до 20 — 150 манатов в зависимости от стоимости телефона. Теперь ее хотят уменьшить на 25 – 30%.

«Интересно, были ли в мировой практике прецеденты 30-кратного повышения и последующего снижения в пол раза, и как такое назвать?», — вопрошает эксперт.

Вопросов в этой связи возникает немало, но главное, как на практике оценивает рыночную стоимость телефонов наша таможня? Оценка стоимости ввозимых вещей со стороны таможни всегда была довольно условной. По некоторым данным, стоимость выводят по инвойсу (если такой имеется) или по цене аналогичного товара в Азербайджане, где цены практически на все импортированные товары очень сильно завышены. По мнению местных аналитиков, ввоз мобильных устройств жителями республики для личного пользования затрудняют в интересах крупного бизнеса, который занят их импортом. А если это так, вопрос — для чего понадобилось незначительное по меркам прошлого повышения уменьшение госпошлины на регистрацию, остается открытым.