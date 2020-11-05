СМИ, нарушающие нормы языка, будут оштрафованы

«Распоряжением президента страны в механизме контроля Мониторингового центра при Государственной комиссии по языку предусмотрено применение штрафов».

Об этом АПА сказала директор Мониторингового центра при Государственной комиссии по языку Севиндж Алиева. Она отметила, что в Милли Меджлисе проведены обсуждения по данному вопросу: «На последнем заседании мы обосновали необходимость применения штрафов. К сожалению, наши ведущие, которые говорят на русском, английском языках, считают это профессионализмом, нарушают синтаксическую конструкцию азербайджанского языка. Это наносит серьезный ущерб всем мерам, принимаемым для защиты чистоты азербайджанского языка».

По словам С.Алиевой, нельзя штрафовать сразу, сперва нужно делать предупреждение: «Мы предлагали применять штрафы после двух предупреждений. Здесь цель заключается в том, чтобы защитить наш язык с помощью штрафов. Нас даже не интересует сумма штрафа. Думаю, что нужно штрафовать структуру, в которой работает ведущий, неоднократно одними и теми же ошибками портящий наш язык. Это станет уроком для ведущих из других организаций. В настоящее время мы не намерены заниматься применением штрафов. Что касается штрафов, то за нарушение норм государственного языка физических лиц предусмотрено штрафовать на сумму от 100 до 200 манатов, должностных лиц – на сумму от 300 до 400 манатов, юридических лиц – на сумму от 500 до 1000 манатов».