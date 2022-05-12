В ходе конференции Google I/0 2022 компания представила операционную систему Android 13, одной из новых функций которой является предупреждение о землетрясениях. Об этом сообщает портал Gizchina.

Google заявляет, что встроенная функция раннего предупреждения о землетрясениях в Android 13 использует акселерометр, встроенный в современных смартфонах. Так, если смартфон обнаружит, что происходит землетрясение, он отправит сигнал в службу обнаружения землетрясений Google и сообщит о своем местоположении. Затем серверы Google объединят всю имеющуюся информацию, чтобы определить, действительно ли произошло землетрясение. Система обнаружения землетрясений Google также определит, где и с какой силой проходят толчки. Кроме того, смартфон автоматически оповестит экстренные службы.

Отмечается, что похожие системы предупреждения о землетрясениях некоторое время назад появились в китайских версиях смартфонов Xiaomi и Huawei. (Газета.Ру)