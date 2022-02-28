С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал.
«В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ», — сообщил Долежал в понедельник на пресс-конференции.
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Автор: Редакция | Дата: 2022/02/28, 17:30 | Рубрика: Мир

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