Накануне своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин получил большой привет. Его передала Финляндия, объявившая о приобретении у США 64 истребителей F-35A и к ним двухсот высокоточных крылатых ракет JASSM-ER дальностью более 1000 км. При этом расстояние от Хельсинки до Санкт-Петербурга по прямой — 299 км. Тот случай, как в 1939 году, заявить об угрозе северной столице России и устроить что-то наподобие инцидента в Майниле. И далее по протоптанной Сталиным дорожке. Однако в ответ полная тишина. Москва вообще никак не реагирует на подобные финские вольности.

Все это контрастирует с тем, что происходит и говорится об Украине. И вообще об отношениях с Западом. На пресс-конференции это было видно отчетливо.

Давно отмечено, что либо Путин не владеет информацией, во что верится с трудом, либо откровенно лжет. Причем по весьма чувствительным вопросам.

Вот начальник государства российского похвалил систему и правительство за успехи в борьбе с ковидом. «У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны … рост ВВП — 4,5 процента ожидается в этом году. Сейчас он 4,6 [процента] — по октябрь включительно». На самом деле это откровенное манипулирование. И Китай, и США восстанавливаются гораздо быстрее. Если говорить об Америке, то там рост уже составляет 7%, такого не было уже более 40 лет. При американском ВВП речь вообще идет о триллионах долларов. России такое не снилось даже в самых сладких снах.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил характерную деталь. «Обратите внимание, когда президент говорил об экономике, он все время покашливал, как только речь заходила о расширении НАТО на восток или об иноагентах, кашель резко прекращался. В эти моменты Путин был в ударе. Для него как человека, который считает себя исторической личностью и настроенного реваншистски, очень важно показать, что итоги холодной войны можно пересмотреть в пользу России».

Если речь заходит об Украине, то у Путина какие-то буйные фантазии на исторические темы. Не важно идет ли разговор о Крыме, Донбассе или всей Украине. «Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России? Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой».

И еще одно. «Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год — Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана».

Выходит, что Украину, украинцев и украинский язык создал не австрийский генштаб, как еще недавно в своих опусах писал Путин, а Ленин. И это при том, что Украина провозгласила свою самостоятельность после большевистского переворота и Москва это признавала, хотя и развязала против нее захватническую войну. Как и против образованных тогда республик Южного Кавказа. Кстати, молодое украинское государство одними из первых установило именно с ними дипломатические отношения.

Путину бы в своих псевдоисторических рассуждениях целесообразно придерживаться одной линии. Или австрийский генштаб, или Ленин со Сталиным и прочими большевиками.

Вообще когда слышишь о так называемом выдавливании русских из Украины, то возникает ощущение какого-то искусственного нагнетания. Почему в Крыму и на Донбассе по Путину им что-то угрожало, а в Харькове, Днепре (Днепропетровске), Николаеве, Херсоне и Одессе нет. Там что русские и русскоязычные другого окраса? И напоминание о пожаре в одесском Доме профсоюзов какое-то фальшивое. Ведь там и это установлено следствием погибли не только сторонники русского мира, но и приверженцы независимой Украины. Об этом Путин не упоминает. Лжет по всем поводам и при первой возможности.

Кстати, о заталкивании Донбасса в Украину. Напоминаем очень большому знатоку истории и географии, что по тогдашней границе Таганрог относился к Украине, а это гораздо восточнее территории украинского Донбасса.

Похоже, что Путин свято верит в тезис Збигнева Бжезинского, приведенный в его книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы» о том, что без Украины Российская империя невозможна. Именно поэтому для Путина возвращение юго-западной заблудшей овцы под контроль России является idee fix. Это не политика и даже не геополитика, а психологическое состояние, чрезмерная одержимость в достижении цели в первую очередь в отношении Украины, Беларуси и других бывших союзных республик. В такой ситуации это может быть обращено на любую из них.

Приводить какие-то логические доводы, о чем-либо дискутировать бесполезно. Украину от России отрывает Запад, Азербайджан в свою очередь Турция, Казахстан и государства Центральной Азии опять же Турция, Иран в отношении Таджикистана и, конечно, свои козни строит вездесущий Запад.

Про Китай и его интересы в той же Центральной Азии Путин предпочитает не говорить, но рассыпался в комплиментах китайскому руководителю. Все хорошо и они чуть ли не вместе противостоят всем и вся. Вот поддерживает ли председатель Си своего друга Владимира в нынешнем его конфликте с Украиной и Западом? Если да, то почему об этом ни слова, ни намека?

Наверное не очень, так как Пекин, с учетом своих огромных экономических трудностей, никак не заинтересован нарываться на дополнительную напряженность с США. Ведь именно туда сейчас идет основной поток китайских товаров. Если он даже сократится, то Китаю будет совсем плохо.

Вообще требования к Западу о гарантиях безопасности Москва выставляет и требует их быстрого предоставления. Со своей же стороны никаких гарантий, например, ненападения на Украину Путин давать не хочет и об этом он прямо сказал, отвечая на вопросы журналистов Sky News и радиостанции «Эхо Москвы».

Нам уже приходилось отмечать, что выставляя требования, похожие на ультиматумы, Путин очень спешит. О причинах можно только догадываться.

Первая. Начался транзит власти и Путин хочет уйти как историческая личность, добившаяся большой победы. Удалось переиграть плачевные с его точки зрения последствия для СССР и России холодной войны. В этом смысле территориальные приобретения самые зримые.

Вторая. Украина стремительно перевооружается, в том числе западным оружием. Ее армия хорошо обучена, проходят беспрерывные военные учения с участием армий стран НАТО. Сотни военных советников помогают в организации современной армии по стандартам Альянса. С каждым днем начинать открытый конфликт становится все сложнее. В том числе из-за расширяющейся поддержки НАТО.

Как пишет турецкое издание «Haberturk», «Согласно существующему плану военных действий, с участием различных подразделений НАТО, VJTF (командный центр Объединенной оперативной группы повышенной готовности — авт.) будет поручено координировать и выполнять этот процесс. Дипломаты НАТО, с которыми были проведены консультации, сказали, что в случае возможного вторжения в Украину со стороны России, около 35-40 тысяч специально обученных солдат смогут направиться в регион максимум за пять дней… Командный центр VJTF в настоящее время находится в ведении Турции». Другими словами, Турция готова возглавить военную операцию НАТО в Донбассе, если того потребуют обстоятельства.

С каждым годом пресс-конференции Путина становятся все скучнее. Из провинции приезжают журналисты и просят то крышу починить, то дорогу проложить. Путину все это совершенно не интересно. Вот он и покашливает. Экономика явно не его стезя.

Он геополитик и реваншист. Вот это его увлекает. Только соседям и миру от этого ничего хорошего.