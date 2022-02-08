Скончался директор Колледжа искусств при Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник республики, профессор Фикрет Гашимов.

Об этом сообщил АПА искусствовед Зиядхан Алиев.

Он отметил, что 74-летний художник умер сегодня после продолжительной болезни.

Отметим, Ф.Гашимов родился в 1948 году в Шахбузском районе Азербайджана. В 1968 году окончил Азербайджанское Государственное Художественное училище имени Азима Азимзаде. С 1976 года продолжил обучение в Академии художеств имени И.Репина в Санкт-Петербурге. В 1978 году был избран членом Союза художников СССР.

В 2002 году Ф.Гашимов был удостоен почетного звания «Заслуженный художник».

Allah rəhmət eləsin!