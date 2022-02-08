Скончался директор Колледжа искусств при Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник республики, профессор Фикрет Гашимов.
Об этом сообщил АПА искусствовед Зиядхан Алиев.
Он отметил, что 74-летний художник умер сегодня после продолжительной болезни.
Отметим, Ф.Гашимов родился в 1948 году в Шахбузском районе Азербайджана. В 1968 году окончил Азербайджанское Государственное Художественное училище имени Азима Азимзаде. С 1976 года продолжил обучение в Академии художеств имени И.Репина в Санкт-Петербурге. В 1978 году был избран членом Союза художников СССР.
В 2002 году Ф.Гашимов был удостоен почетного звания «Заслуженный художник».
Allah rəhmət eləsin!