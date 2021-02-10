Скончался заслуженный артист Азербайджана Алиджан Азизов

На 68-ом году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Алиджан Азизов.

Алиджан Азизов родился 23 февраля 1952 года. Выпускник факультета «Актер драмы и кино» Азербайджанского государственного университета искусств. В 1975-1996 годах работал в Гянджинском государственном драматическом театре, создав многочисленные запоминающиеся и оригинальные образы в спектаклях на произведения зарубежных и азербайджанских классиков. С 1996 года продолжил творческую деятельность в Гянджинском государственном театре поэзии Низами, где ставились произведения великого азербайджанского поэта и мыслителя XII-XIII веков. Снимался в художественных фильмах «Боль молочного зуба», «Круг», «Свидетельница». Был лауреатом национальных театральных премий — актер удостоен почетного звания Заслуженного артиста в 2000 году и Президентской премии в 2006 году.