Скончался заслуженный артист Азербайджана Алиджан Азизов

На 68-ом году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Алиджан Азизов.

Алиджан Азизов родился 23 февраля 1952 года. Выпускник факультета «Актер драмы и кино» Азербайджанского государственного университета искусств. В 1975-1996 годах работал в Гянджинском государственном драматическом театре, создав многочисленные запоминающиеся и оригинальные образы в спектаклях на произведения зарубежных и азербайджанских классиков. С 1996 года продолжил творческую деятельность в Гянджинском государственном театре поэзии Низами, где ставились произведения великого азербайджанского поэта и мыслителя XII-XIII веков. Снимался в художественных фильмах «Боль молочного зуба», «Круг», «Свидетельница». Был лауреатом национальных театральных премий — актер удостоен почетного звания Заслуженного артиста в 2000 году и Президентской премии в 2006 году.

| 2021-02-10T22:19:55+04:00 10 февраля 2021, 23:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss