Скончался участник Второй Карабахской войны Эльвин Джафаров, который пытался покончить жизнь самосожжением перед исполнительной властью Сабирабадского района.

Родственники Джафарова сообщили, что Эльвин скончался в Республиканском ожоговом центре.

Вчера, 11 июля, врач сообщил «Turan», что у Джафарова сгорело 70 процентов тела.

Родственники же отметили, что Джафаров окончательно решил покончить жизнь самоубийством поле того, как не смог добиться внимания и справедливости со стороны государства.

11 июля заведующий Отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов сообщил, что житель села Галагай Сабирабадского района, инвалид Великой Отечественной войны 3-й степени, 1987 года рождения Эльвин Джафаров был обеспечен социальной поддержкой со стороны государства. «Соответствующим решением Министерства труда и социальной защиты населения ветерану Эльвину Джафарову еще в ноябре 2021 года была назначена инвалидность 3-й. В связи с этим ему назначена ежемесячная президентская стипендия (300 манат) и ежемесячное пособие (120 манат)».

В министерстве отметили, что также была оказана поддержка занятости Эльвина Джафарова и членов его семьи. «Он был обеспечен работой (300 манатов в месяц) с 27 мая 2021 года Центром занятости друзей. Мать Джафарова Ругия Муса гызы также была обеспечена работой со стороны органов занятости. В то же время для семьи ветерана год назад в рамках программы самозанятости было создано семейное хозяйство».

F.Талыбов подчеркнул, что семье Эльвина Джафарова Фондом “ЯШАТ” в 2021 году была оказана материальная поддержка (6500 манат) и единовременная выплата (4400 манат) по инвалидности 3-й степени по военным причинам. «Наряду с указанными мерами поддержки, пособие, назначенное ему, на основании документов, поступивших в Министерство обороны 28 июня 2022 года, в короткий срок, 7 июля 2022 года, было заменено еще одной выплатой в виде пенсий и материальной помощи — ежемесячной социальной выплатой в размере 356 манатов. Таким образом, инвалиду войны Эльвину Джафарову ежемесячно выплачивается 958 манатов в виде пенсий, стипендий, материальной помощи и заработной платы».

Узнать отношение семьи Джафарова к заявлению Минтруда не удалось.