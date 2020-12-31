Скончался Робер Оссейн

Французский актер, режиссер и художественный руководитель театра «Мариньи» Робер Оссейн умер 31 декабря на 94-м году жизни, сообщает La Depeche со ссылкой на вдову артиста, актрису Кэндис Пату.

Причиной смерти Оссейна стали последствия респираторного заболевания.

Оссейн сыграл в более чем 100 фильмах, одна из самых известных его ролей — роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». В 2019 году появился на экране в фильме режиссера Алена Уильямса «Плод надежды».

Робер Оссейн родился в Париже в музыкальной семье. Его отец, скрипач и композитор Андре Оссейн (фр. André Hossein), азербайджанского происхождения, был родом из Самарканда, а дедушка из Азербайджана. Перед Первой мировой войной Андре Оссейн учился в Москве, в 1921 году уехал в Германию, где учился в Штутгартской и Берлинской консерваториях и принял зороастризм. В Германии он встретил пианистку и комедийную театральную актрису Анну Марковну Минковскую, еврейского происхождения, родом из Сорок (Бессарабской губернии), чья семья покинула Бессарабию после Октябрьской революции 1917 года. Родители заключили брак 10 августа 1927 года в Париже.

Трижды посещал Баку. В качестве факелоносца принял участие в эстафете огня Европейских игр 2015. Член Академии Евразии.