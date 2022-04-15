Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана Ильгар Фатизаде.

Об этом сообщили в министерстве.

Он скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

И.Фатизаде родился в 1956 году, в 1978 году окончил Азербайджанский институт народного хозяйства им.Дадаша Буньятзаде (нынешний Азербайджанский государственный экономический университет) по специальности финансы и статистика.

К трудовой деятельности приступил в 1980 году в Министерстве финансов, за 12 лет проработал в ведомстве старшим экономистом, начальником отдела, начальником Управления финансирования госорганов, заместителем министра финансов, в 1992-1999 гг. был первым заместителем председателя Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, с 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов.

Был женат, имел одного ребенка.