Скончался Пьер Карден

Умер французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Академии изящных искусств Франции в Twitter. Ему было 98 лет.

Пьер Карден родился в Италии в 1922 году. Начинал свою карьеру в 1946 году в качестве театрального художника, затем работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 основал собственный дом моды. Модельером было запатентовано более 500 изобретений, в том числе высокие сапоги, мини-сарафаны, цветные чулки, узкие брюки на пуговицах и другие.

Карден первым из кутюрье создал коллекцию для широкого круга потребителей, представив ее на показе в парижском универмаге Printemps. За столь дерзкую выходку парижский Синдикат высокой моды исключил модельера из своих рядов.

В 1985 году Карден стал первым кутюрье, избранным в члены Французской академии изящных искусств, став почетным академиком.

Его имя есть на Аллее звезд в в Голливуде. (gazeta.ru)