Скончался экс-министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, сообщает Report.

Согласно информации, он скончался сегодня в возрасте 75 лет в своем доме в поселке Шувелян Хазарского района.

Напомним, Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в Баку, в 1973 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н.Нариманова.

В TƏBİB также подтвердили информацию. В ответ на запрос Report в ведомстве сообщили, что информация об ухудшении состояния здоровья Ширалиева поступила на станцию скорой помощи в 17:30. Прибывшая по адресу бригада скорой помощи констатировала смерть экс-министра.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 20 октября 2005 года он был назначен министром здравоохранения и проработал на этой должности до 23 апреля 2021 года. В августе 2015 года был награжден орденом «Шохрет» за заслуги в развитии здравоохранения.