В Молдове скончался бывший сотрудник МВД Таджикистана Рустам Ашуров. Он устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба МВД Молдовы в официальном Telegram-канале.

«Человек, подозреваемый в двойном убийстве в Кишиневском международном аэропорту, скончался 15 минут назад», — говорится в сообщении.

Во время проведения операции по обезвреживанию мужчина получил ранение. Ему понадобилась экстренная госпитализация, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Вечером 30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Мужчина — как выяснится позже, гражданин Таджикистана — произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате погибли два человека: сотрудник молдавской погранслужбы и гражданский. Стрелок забаррикадировался в одном из помещений аэропорта.

По предварительным данным, Рустам Ашуров открыл стрельбу, так как ему отказали во въезде в страну. (gazeta.ru)