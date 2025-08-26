Китайские власти осуждают удары Израиля по больнице «Насер» в секторе Газа, в результате которых погибли медицинские работники и журналисты. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Мы шокированы и в очередной раз осуждаем трагическую гибель медицинских работников и журналистов в ходе конфликта», — сообщил он на брифинге.

Официальный представитель выразил скорбь по погибшим и соболезнования их семьям. «Китай внимательно следит за ситуацией в секторе Газа. Мы выступаем против и осуждаем любые действия, которые наносят ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, нарушают международное право, в том числе акты насилия в отношении журналистов», — добавил он.

Го Цзякунь потребовал от Израиля прекратить военные операции в Газе, в кратчайшие сроки обеспечить «всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня». Он также указал на необходимость восстановления доступа для гуманитарной помощи, усилий по снижению напряженности.