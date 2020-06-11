Скончался народный артист Теймур Мустафаев

На 82 году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный представитель национальной музыки Теймур Мустафаев, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Теймур Агахан оглы Мустафаев родился 10 апреля 1939 года в Джалилабадском районе. Обучался в музыкальной школе, его учителями были Сеид Шушинский и Ахмед Бакиханов. Позже учился в Государственном институте культуры. С 1964 года — солист Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. С 1978 года работал в Государственном концертном объединении (Азгосконцерт), с 1998 — Театре мугама.

В репертуар Теймура Мустафаева входили — мугам, народные песни, песни азербайджанских композиторов. Мугам в его исполнении входит в золотой фонд национального искусства. Выступал с гастролями в Европе, России, Турции, Иране и Арабских странах.