Скончался народный артист, тарист Рамиз Гулиев.

Об этом Report сообщил его сын Эйюб Гулиев.

Напомним, что народный артист был помещен в Центральный таможенный госпиталь 29 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1954 году начал учиться в Агдамской средней общеобразовательной школе №5 и в то же время обучался в 7-летней музыкальной школе по специальности игра на таре. После окончания музыкальной школы в 1960 году поступил в Агдамское среднее специальное музыкальное училище имени Узеира Гаджибекова. В 1964-1969 годах Р.Гулиев обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова по специальности тар и дирижирование.

В 1988 году был удостоен почетного звания народного артиста.

Р.Гулиев в 2007 году был награжден орденом «Шохрат», в 2017 году — орденом «Шараф».