Скончался народный артист Рауф Бабаев

На 83-м году жизни скончался народный артист Азербайджана Рауф Бабаев, передает Report.

Рауф Бабаев родился в 1937 году в Ленинакане (Гюмри). В 1956 году окончил Бакинское музыкальное училище, а в 1962 году Азербайджанскую государственную консерваторию. Член вокально-инструментальной группы «Гая» с 1961 года. В 1995-2001 годах работал художественным руководителем вокальной группы «Beri Baх».

С 2001 года певец являлся художественным руководителем Государственного ансамбля «Гая».

В январе 1978 года Р.Бабаеву было присвоено звание заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в сентябре 2006 года народного артиста. Кавалер ордена «Шохрат».

Сегодня Рауф Бабаев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Allah rəhmət eləsin!