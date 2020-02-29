Скончался народный артист Азербайджана

Скончался известный актер театра и кино Агахан Салманлы.

Как сообщает Report, актер ТЮЗа скончался утром в возрасте 78 лет.

Его коллега, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Асадов отметил Report, что 28 февраля была свадьба внука покойного, а уже сегодня А.Салманлы должен был выступить на сцене в очередном спектакле ТЮЗа.

Отметим, что Агахан Али оглу Салманлы родился 29 октября 1941 года в Сураханах. Актерское мастерство осваивал в Сураханском драмкружке рабочей молодежи, а затем продолжил обучение на актерском факультете Театрального института под руководством Рзы Тахмасиба. Первой ролью на сцене стал образ Джафара Джаббарлы в постановке по произведению Сейфаддина Даглы «Сын весны».

В 1978 году был удостоен звания заслуженный артист, а в 2005 году – народный артист.