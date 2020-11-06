Скончался Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет, сообщает РИА «Новости».

В начале октября артист объявил о прекращении публичных выступлений. «Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача «Дежурный по стране» закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил представитель артиста.

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в это время создал более 300 миниатюр и монологов для Романа Карцева и Виктора Ильченко. С Карцевым и Ильченко в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Был народным артистом России, лауреатом премии президента России.