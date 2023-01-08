Бывший нападающий сборной Бразилии Карлос Роберто де Оливейра, известный под прозвищем Динамит, скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщается на сайте клуба «Васко да Гама», где он провел большую часть своей карьеры. Причиной его смерти стал рак кишечника.

Напомним, что Роберто Динамит играл за «Васко да Гама» с 1971 по 1979 год, а также с 1980 по 1993 год, является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1 110) и забитых мячей (708). Также он выступал за испанскую «Барселону», бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди». С 2008 по 2014 год Динамит занимал пост президента «Васко да Гама».

За сборную Бразилии футболист провел 38 матчей и забил 20 голов. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира (1978), выиграл серебро (1983) и бронзу (1975) Кубка Америки.