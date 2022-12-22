Скончался Аликрам Гумбатов.

Как передает АПА, об этом сообщили проживающие в Нидерландах азербайджанцы.

А.Гумбатов умер в 74-летнем возрасте в Гааге.

Отметим, что А.Гумбатов родился в 1948 году в Лерике. В 1992-93 годах он занимал должность заместителя министра обороны Азербайджана. В 1993 году А.Гумбатов объявил о создании на юге Азербайджана самопровозглашенной «Талышско-Муганской Республики». Он некоторое время находился в тюрьме, а затем был лишен гражданства и депортирован из страны.

С 2004 года жил в Нидерландах. Он совершил визит в Армению.