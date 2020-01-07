Скончался академик Бахадыр Тагиев

Сегодня состоится церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена «Шохрат» («Слава»), завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии, академиком Бахадыром Тагиевым.

Как сообщает Report, церемония состоится сегодня в 14:00 в основном здании Национальной авиационной академии.

Б.Тагиев скончался в возрасте 86 лет.

Отметим, что Бахадыр Гусейн оглу Тагиев родился 13 марта 1934 года в селе Тюркоба Масаллинского района. В 1996-2009 годы был профессором в НАА. С 2009 года занимал позицию завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии.

За деятельность в сфере науки и образования был удостоен Почетного значка, медали «За почетную деятельность», ордена «Шохрат» и был лауреатом Госпремии.

| 2020-01-07T15:16:26+00:00 7 января 2020, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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