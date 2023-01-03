Если в конце прошлого года министр иностранных дел Армении принял бы участие на трехсторонней встрече с участием российского министра Сергея Лаврова, это можно было бы считать важным звеном или итогом годичного карабахского процесса.

Но армянский министр иностранных дел не присоединился к встрече, мало того, сделал это весьма демонстративным образом – даже не удосужился известить своих коллег о своем намерении, оставив эту миссию представителям СМИ. Таким образом, министры иностранных дел Азербайджана и России только из газет узнали, что армянский министр не приедет в Москву.

Понятно, что из-за подобного поведения армянского министра отношения между Россией и Арменией стали еще холоднее. Наши читатели, в том числе опытные политические наблюдатели, ищут признаки этого похолодания в карабахской плоскости.

Но этого нет и не будет, по той простой причине, что Россия в Нагорном Карабахе уже разыгрывает свою карту и, если надо будет, может сыграть эту игру даже без Армении.

Что же касается похолодания отношений между Ереваном и Москвой, в отличие от прошлых лет теперь не только самые простые армянские политологи и политические аналитики, даже премьер-министр Никол Пашинян не упускают возможности резко критиковать политику Кремля.

Мы стали свидетелями этого не только на последнем саммите ОДКБ, который прошел в конце прошлого года в Ереване, где в ходе саммита армянский премьер-министр не только раскритиковал политику Альянса, даже не подписал его итоговый документ.

Но на этом процесс вовсе не завершился, т.к. на днях премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не справляются со своей миссией, поэтому необходимо привлечь в процесс международные силы, в том числе «голубые каски» ООН.

Последнее заявление премьера Николя Пашиняна, как говорится, сорвало маску с лица армянской политики. Не секрет, что в последнее время Армения заметно дрейфовала в сторону Запада, особенно, в направлении США и Франции.

Надо сказать, что воду больше всех мутит Франция, по вине которой сорвался брюссельский дипломатический процесс, т.е. не завершился переговорный процесс при посредничестве Шарля Мишеля, т.к. Ереван заявил, что в переговорном процессе должен принять участие и президент Франции Э.Макрон.

Надо заметить, что за все эти тридцать лет существующего конфликта Баку также старался привести в движение страны Запада, особенно США и Францию, потому что именно они были сопредседателями Минской Группы. Но все эти старания Баку остались безрезультативными, эти сопредседатели продолжали поддерживать Армению, которая была в геополитическом союзе с Россией. Так США и Франция искусственно затягивали процесс, как говорится, играя на руку Еревану.

Теперь же эти страны проявляют почти небывалую активность, защищая Армению. А как завершится процесс? Если отношения России и Армении продолжат холодать, то, не исключено, что стороны обратятся к другому варианту разрешения конфликта, т.е. к американскому сценарию.

Заметим, что и этот сценарий вовсе не противоречит интересам Баку, наоборот, надеемся, что Вашингтон отдает себе отчет в том, что на Южном Кавказе, как и в Украине, Россия ведет войну, чтобы обеспечить свои интересы и в этом регионе.

Но могут ли США взять в свои руки, как говорится, все бразды инициативы? Ведь Вашингтон в украинском кризисе до сих пор стремится оставаться в стороне, ограничиваясь предоставлением Киеву лишь военно-технической помощи!

В отличие от США и Франции, Россия в Нагорном Карабахе и Армении имеет реальные рычаги влияния и управления процессом. Во-первых, интеграция Еревана и Москвы настолько глубока, что даже самые радикальные западники не решаются серьезно говорить о выходе Армении из сферы влияния России.

Да, премьер-министр Армении при первой же возможности критикует Москву. Но в этом ничего удивительного нет, у Никола Пашиняна нет другого выхода. Потому что Кремль до сих пор считает его чужим, т.е. кадром Запада и Джорджа Сороса.

Плюс, если планы Москвы касательно Рубена Варданяна на самом деле реальны, и, если Кремль на самом деле готовит этого человека для «большой политики» Еревана, то у Пашиняна нет другого выхода, чем дистанцироваться от Москвы, потому что Кремль рано или поздно, свергнув Пашиняна, поставит на его место Варданяна.

Во-вторых, в последнее время Запад проявляет заметную активность. Но это не значит, что его люди будут воевать в Нагорном Карабахе ради Армении. В Азербайджане есть известная поговорка: «поймать змею руками Сеид Ахмеда». Именно к этому стремятся тут и страны Запада. Плюс, на днях потерпела фиаско вторая попытка Франции – Парижу не удалось наказать Баку с помощью ООН. Это еще раз говорит о том, что старания Еревана тщетны – поезд давно ушел, оставив за собой лишь пару опоздавших пассажиров…