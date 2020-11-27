Сколько еще требуется «гуманитарной помощи» Нагорному Карабаху?

МЧС России обсуждает возможность доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах по железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

«В настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это сократит время на доставку грузов и ускорит восстановление инфраструктуры пострадавших районов.

Правда, не понятно о какой железной дороге идет речь. Дорогу, которая в свое время была проложена через Агдам до Ханкенди армяне давно уничтожили и растащили на металлолом. Уж не собирается ли МЧС России проложить до Ханкенди новое железнодорожное полотно? Надеемся, там понимают, что эта территория независимого Азербайджана, и куда и когда прокладывать железную дорогу решают власти Азербайджана.

Возникает еще вопрос, сколько еще нужно «гуманитарной помощи» Нагорному Карабаху?