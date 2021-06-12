Да, выходит, что ни тяжелое поражение на войне, ни предстоящие внеочередные парламентские выборы не в состоянии угомонить армян, т.к. провокации Армении против Азербайджана продолжаются по сей день.

Наши гражданские лица продолжают гибнуть и получать повреждения разных степеней, подрываясь на минах, а армянские диверсанты стараются проникнуть на наши территории

Создается такое впечатление, что перед выборами Карабах и карабахская тема является единственной плоскостью, чтобы набирать политические очки. Все из кожи вон лезут, чтобы стать «героями» этого процесса.

Плюс, наблюдения показывают, что не только наш регион, вообще, весь мир в этом отношении суров и сложен, т.к. от коллективных патологий страдают не только армяне. На днях международный суд вновь рассмотрел дело сербского генерала Ратко Младича и принял по нему повторное решение, оставляя предыдущее решение в силе.

Но для сербов Р. Младич остается героем, т.к. все опрошенные сербы называют его настоящим солдатом и генералом. Да, вместо того, чтобы покаяться, подавляющее большинство сербов защищают генерала Младича! Слушая информацию по этому поводу невольно спрашиваешь себя: Господи, неужели люди потеряли последние капли гуманизма и справедливости? Ведь чувство вины свойственно только человеку!

Но нас удивило не в меньшей степени еще одно сообщение, которое СМИ параллельно тиражировали с информацией о Ратко Младиче.

Генеральный секретарь ООН господин Антониу Гутерриш также намерен во второй раз переизбираться на пост, и политические наблюдатели уже отмечают, что, наверное, это ему удастся без особого труда.

Безусловно, политика — весьма сложное явление. Даже мы журналисты во многих случаях точно не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Но в течение первого срока мы ни разу не были свидетелями того, чтобы Антонио Гутерриш говорил о четырех резолюциях, в свое время принятых ООН по карабахской проблеме.

Это он может сделать даже сегодня: Ереван не передает нам карты заминированных территорий и простому смертному понятно, что без соответствующих карт очистить такую большую территорию от мин весьма трудное занятие. Гибнут ни в чем не повинные гражданские лица. На днях мы потеряли двух журналистов. Отреагировал ли ООН как –то на это событие? Увы…

Нет, опять молчание или же в лучшем случае, обтекаемые выражения, дежурные дипломатические штампы! Именно поэтому армяне вот уже тридцать лет считают, что миром правят анархия, беспредел и беззаконие –тут «нет» ни преступления, ни наказания.

На таком фоне Гутерриш старается вновь стать генеральным секретарем. Нет, мы не утверждаем, что предыдущие генсеки были лучше и деятельнее. Нет, конечно, не так – все они куклы одной копии, которые исполняют желания только сильных мира сего.

В начале мы уже упомянули генерала Младича. Таких в Армении предостаточно – живые ходят, как герои, а мертвым ставят бюсты и памятники. Таким образом героизируются не только бывшие фашистские палачи, как Г.Нжде, даже такие твари, как Монте Мелконян…

Конечно, Азербайджан рано или поздно решит и проблему мин, обустроит Карабах, вернет туда настоящих хозяев этих прекрасных земель. Но для этого требуется время, и передача карт могла бы это ускорить.

Поэтому надо напомнить господину Антониу Гутерришу, что в свое время был такой конфликт, как нагорно-карабахский, который Азербайджан решил собственными средствами и усилиями, тем самым, выполнив требования четырех резолюций ООН.

Но Армения по сей день продолжает свою преступную и агрессивную политику, не передавая карты минных полей Азербайджану. Заметим, что вообще тема мин весьма чувствительна для ООН – в свое время по этому поводу организация приняла массу документов, провела различные акции и обсуждения. Так что же получается? Неужели и тут мы становимся свидетелями двойных стандартов? Ведь, создается такое впечатление, что в практике самой крупной организации мира такой темы вообще не было…