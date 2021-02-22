Сказочник из минобороны Армении подался за океан

Рупор армянской военной пропаганды Арцрун Ованнисян эмигрировал в США.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Накануне пассажиры рейса в Лос-Анджелес заметили бывшего представителя минобороны Ованнисяна. Он с сестрой летел через Катар. На борту было много народу. Все на него кричали. Но ему хоть бы что», − привел слова очевидца Игорь Коротченко.

Арцрун Ованнисян во время Второй Карабахской войны составлял сводки с фронта и рассказывал о военном положении. В течение всего периода боевых действий он уверял армянский народ в том, что армия Азербайджана «разгромлена».

9 ноября прошлого года состояние его здоровья резко ухудшилось и он был доставлен в медцентр. После оглашения подписанного 10 ноября совместного заявления глав Азербайджана, России и Армении о прекращении огня в Карабахе он написал на своей странице: «Лучше бы я не приходил в сознание».