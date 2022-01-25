С момента подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, а по сути своей капитуляции Армении по итогам 44-дневной войны, прошло свыше 14 месяцев. Но до сих пор в РА модно изображать из себя реваншиста. Очередным персонажем, который решил попробовать свои силы в этой ипостаси оказался новоназначенный исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий (UITE) Айк Чобанян.

На организованной по поводу его назначения пресс-конференции он сделал ряд заявлений. «Одно из важных направлений нашей стратегии — военная промышленность, являющаяся опорой обеспечения безопасности нашей страны. Во время войны мы увидели, какой критической ошибкой было для Армении отсутствие собственной военной промышленности», — посетовал Чобанян.

Хорошо так сказал, душевно. Выставив полными лжецами и идиотами многих руководителей РА, которые до 44-дневной войны и в ходе нее делали громогласные заявления о стахановских темпах развития армянской военной промышленности. Одним из тех, кто рассказывал эти сказки, был бывший министр индустрии высокотехнологической промышленности РА Акоп Аршакян. В середине октября 2020 года, когда азербайджанская армия уже вынудила армянских оккупантов совершить многократное «тактическое отступление», он едва ли не мамой клялся, что военно-промышленные предприятия Армении усиленно работают над производством боевой и оборонительной техники. Имеет смысл привести его обещание полностью, дабы бахвальство и примитивная ложь Аршакяна были видны максимально выпукло.

«В эти дни азербайджано-турецкой агрессии и героического противодействия Армии обороны военно-промышленные компании усиленно работают: от ремонта поврежденной военной техники до производства ударной и оборонной техники, от испытаний образцов в боевых условиях до решения новых задач. Речь идет также о развитии ударно-разведывательных БПЛА», — утверждал тогда Аршакян. Он тогда не предоставил подробностей результатов работы, но отметил, что «большая часть работы выполняется гораздо быстрее, чем планировалось, чтобы результаты как можно скорее были доступны военнослужащим армянской армии». Темпы этих «работ» были столь стремительными, что до конца 44-дневной войны на поле боя так никто и не увидел их плодов.

А сейчас, как видим, новоназначенный Чобанян и вовсе утверждает, что никакой военной промышленности в РА не было. То есть, он без излишнего изящества намекает на то, что армянскому народу попросту лгали. Причем, делал это не только Аршакян, но и все политическое и военное руководство РА, включая премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Одного этого достаточно, чтобы понять, сколь наивно ждать от любого армянского чиновника высшего звена правды. Они способны лишь на озвучивание новых сказок, обещаний. клятв. И в этом смысле Чобанян не подкачал. Он, например, решил сделать дежурное «ура-патриотическое» заявление, посредством которого, словно фиговым листком, постарался прикрыть срам поражения РА в 44-дневной войне.

«Во время войны наши границы закрылись, закрылись и возможности по доставке нашим ВС передовых технологий, с которыми мы должны были победить. Если хотите знать, мы из-за этого и проиграли. Мы проиграли не азербайджанскому солдату, мы проиграли технологиям, внедренным в ВС Азербайджана», — заявил Чобанян.

Я все ждал, когда он заявит, что Армения все же победила в 44-дневной войне. Но , видимо, он решил оставить такое сообщение для армянской общественности до следующего раза. О том, что в операции по освобождению Шуши не было никаких современных технологий, а все решили невероятные мужество, героизм и высочайший профессионализм азербайджанской армии, особенно спецназа, Чобанян знает. Известно ему и о том, что исход многих иных боев также решили вовсе не технологии, а правильная тактика азербайджанской армии. Но Чобанян предпочитает лгать своему народу.

Лгать, отчаянно пытаясь реанимировать миф о «непобедимости» армянской армии, которая поразила мир количеством дезертиров. Свыше 10.000 «спринтеров», сверкавших пятками в ходе 44-дневной войны — это армянское ноу-хау, о котором впору с гордостью рассказывать, как о новейшей разработке тамошнего военпрома всякого рода Аршакянам и Чобанянам. Они, по устоявшейся армянской традиции, могли бы даже привести в «свидетели» Геродота, Страбона и Плиния-младшего. Но, Чобанян пошел иным путем. Он, как и его предшественник, тоже решил пообещать то, что никогда не будет выполнено. По его словам, для победы в новой войне Армении нужны новые технологии. О том, что у РА нет никаких (экономических, военных, демографических) ресурсов для новой войны, он умалчивает. Как и о том, что у РА нет средств для развития мощного оборонпрома или закупок самых современных образцов зарубежного оружия. Чобаняну проще и выгоднее изображать из себя «реваншиста». Ну, пусть балуется. Ему же потом придется оправдываться за лапшу, которую он так заботливо развешивает на уши своим согражданам.